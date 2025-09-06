Синнер о медперерыве в матче с Оже-Альяссимом: «Ничего серьезного. Я всем доволен»

Янник Синнер прокомментировал проблемы с мышцами живота.

Из-за них он брал медицинский перерыв после второго сета полуфинала US Open против Феликса Оже-Альяссима (6:1, 3:6, 6:3, 6:4).

«Ничего страшного не случилось. После этого я снова начал чуть быстрее подавать. Так что ничего серьезного. Я всем доволен – никаких оправданий.

В воскресенье будет особенный день. Еще один потрясающий финал. Посмотрим, как все закончится», – сказал Синнер в интервью на корте.

За титул он поборется с Карлосом Алькарасом.

