Синнер вышел в 1/2 финала на пятом «Большом шлеме» подряд
Янник Синнер вышел в полуфинал US Open.
Он обыграл Лоренцо Музетти – 6:1, 6:4, 6:2.
Синнер восьмой раз в карьере и пятый раз подряд вышел в полуфинал «Большого шлема».
В этом году он выиграл Australian Open и «Уимблдон», а на «Ролан Гаррос» упустил 2:0 по сетам и тройной матчбол против Карлоса Алькараса.
На «Больших шлемах» на харде Синнер не проигрывает с 2023-го. У него уже 26 побед подряд.
Дальше первая ракетка мира встретится с Феликсом Оже-Альяссимом. В личных встречах Синнер уступает 1:2, но в этом году в Цинциннати он разгромил канадца 6:0, 6:2.
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
