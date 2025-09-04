Синнер вышел в 1/2 финала на пятом «Большом шлеме» подряд

Янник Синнер вышел в полуфинал US Open.

Он обыграл Лоренцо Музетти – 6:1, 6:4, 6:2.

Синнер восьмой раз в карьере и пятый раз подряд вышел в полуфинал «Большого шлема».

В этом году он выиграл Australian Open и «Уимблдон », а на «Ролан Гаррос » упустил 2:0 по сетам и тройной матчбол против Карлоса Алькараса .

На «Больших шлемах» на харде Синнер не проигрывает с 2023-го. У него уже 26 побед подряд.

Дальше первая ракетка мира встретится с Феликсом Оже-Альяссимом . В личных встречах Синнер уступает 1:2, но в этом году в Цинциннати он разгромил канадца 6:0, 6:2.