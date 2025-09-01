Самсонова прекратила сотрудничество c тренером Пиццорно и физиотерапевтом Прати

Команду 20-й ракетки мира Людмилы Самсоновой покинуло два тренера, сообщает Spazio Tennis.

Россиянка прекратила сотрудничество с тренером Данило Пиццорно и физиотерапевтом Маттиа Прати. Она работала с ними с 2021 года.

Под руководством специалистов Самсонова выиграла пять турниров уровня WTA и поднималась на 12-ю строчку рейтинга.