Самсонова прекратила сотрудничество c тренером Пиццорно и физиотерапевтом Прати
Команду 20-й ракетки мира Людмилы Самсоновой покинуло два тренера, сообщает Spazio Tennis.
Россиянка прекратила сотрудничество с тренером Данило Пиццорно и физиотерапевтом Маттиа Прати. Она работала с ними с 2021 года.
Под руководством специалистов Самсонова выиграла пять турниров уровня WTA и поднималась на 12-ю строчку рейтинга.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: spaziotennis.com
