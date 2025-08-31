Алькарас – самый молодой теннисист, вышедший в 13 четвертьфиналов на «Больших шлемах»

Карлос Алькарас четвертый раз вышел в четвертьфинал US Open.

Вторая ракетка мира обыграл Артура Риндеркнеша – 7:6(3), 6:3, 6:4. Он одержал десятую победу подряд.

Алькарас в 22 года и 3 месяца стал самым молодым игроком в Открытой эре, который вышел в 13 четвертьфиналов на «Больших шлемах», обойдя Бориса Беккера , которому было 22 года и 9 месяцев. Также только Пит Сампрас и Рафаэль Надаль были моложе Алькараса , когда вышли в четвертьфиналы всех «Шлемов» в сезоне – испанец сделал это впервые.

Алькарас четвертый раз за пять участий вышел в 1/4 финала US Open.

Теперь испанец встретится с Иржи Лехечкой .