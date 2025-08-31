Кырстя о том, что у нее украли трофей турнира в Кливленде: «Пожалуйста, верните его. Он не несет никакой материальной ценности»
Сорана Кырстя сообщила, что у нее на US Open украли трофей за победу в Кливленде.
Румынка выиграла турнир WTA 250 на неделе перед US Open.
«Тот, кто украл мой трофей Кливленда из номера 314 в отеле Fifty Sonesta, пожалуйста, верните его! Он не несет НИКАКОЙ материальной ценности – только сентиментальную. Была бы вам очень признательна!
Спасибо, Сорана», – написала Кырстя в сторис инстаграма.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: инстаграм Кырсти
