Зверев – первый за 20 лет игрок топ-3, вылетевший на первой неделе двух ТБШ подряд

Александр Зверев не смог выйти в четвертый круг US Open.

Он уступил Феликсу Оже-Альяссиму 6:4, 6:7(7), 4:6, 4:6.

Зверев , проигравший на «Уимблдоне в первом круге, стал первым за 20 лет игроком топ-3, вылетевшим на первой неделе двух «Больших шлемов» подряд. В 2005-м Рафаэль Надаль выбыл во втором круге «Уимблдона» и третьем круге US Open .