Зверев – первый за 20 лет игрок топ-3, вылетевший на первой неделе двух ТБШ подряд
Александр Зверев не смог выйти в четвертый круг US Open.
Он уступил Феликсу Оже-Альяссиму 6:4, 6:7(7), 4:6, 4:6.
Зверев, проигравший на «Уимблдоне в первом круге, стал первым за 20 лет игроком топ-3, вылетевшим на первой неделе двух «Больших шлемов» подряд. В 2005-м Рафаэль Надаль выбыл во втором круге «Уимблдона» и третьем круге US Open.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
