На матче Соболенко на трибунах сделали предложение
Во время матча Арины Соболенко на US Open на трибунах сделали предложение.
Девушка согласилась выйти замуж.
Соболенко после матча прокомментировала этот эпизод:
«Я просто старалась не улыбаться. Это же очень мило. Желаю им счастливого брака.
Я еще посмотрела на своего парня. Никакого давления», – сказала белоруска на пресс-конференции.
Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
