На матче Соболенко на трибунах сделали предложение

Во время матча Арины Соболенко на US Open на трибунах сделали предложение.

Девушка согласилась выйти замуж.

Соболенко после матча прокомментировала этот эпизод:

«Я просто старалась не улыбаться. Это же очень мило. Желаю им счастливого брака.

Я еще посмотрела на своего парня. Никакого давления», – сказала белоруска на пресс-конференции.