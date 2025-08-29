Альтмайер о конфликте с Циципасом: «Ему нужно остыть. Посмотрим, будет ли он настаивать на своем или изменит мнение»
Даниэль Альтмайер прокомментировал перепалку со Стефаносом Циципасом.
Альтмайер обыграл грека во втором круге US Open – 7:6(5), 1:6, 4:6, 6:3, 7:5. Во время рукопожатия Циципас повздорил с немцем из-за того, что тот исполнил подачу с руки.
«Понимаю, что в пылу борьбы можно сказать что-то, чего обычно не сказал бы, а потом об этом пожалеть. Так что такие разговоры у сетки – это обычное дело, но мне не нравится.
Даже если бы я проиграл, то не стал бы спорить. В таких ситуациях важно остыть. Посмотрим, будет ли он настаивать на своем или изменит мнение. Я понимаю, что сделал, и этого достаточно. Это часть игры».
Где Медведев будет в следующем году?16754 голоса
топ-20
топ-50
топ-100
выпадет из топ-100
вернется в топ-10
завершит карьеру
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: @BenRothenberg
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости