Турнир в Марселе переедет в Лион в 2026-м

ATP 250, ранее проводившийся в Марселе, с 2026-го переедет в Лион.

Турнир Open 13 Provence играли в Марселе с 1993-го. В этом году он состоялся 10-16 февраля, в следующем году он пройдет 18-25 октября.

Чемпионами турнира в Марселе становились Евгений Кафельников (2001), Карен Хачанов (2018), Андрей Рублев (2021) и Даниил Медведев (2022). Также его выиграли Борис Беккер (1995), Роджер Федерер (2003) и Энди Маррей (2008)