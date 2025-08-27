Джокович рекордный 75-й раз вышел в третий круг на «Больших шлемов» – он обошел Федерера

Новак Джокович 75-й раз вышел в третий круг «Большого шлема» – это рекорд.

Во втором круге US Open он победил Закари Свайду – 6:7(5), 6:3, 6:3, 6:1.

Ранее рекорд по числу выходов в третий круг «Шлемов» принадлежал Роджеру Федереру. Джокович также на сравнялся со швейцарцем по числу побед на «Больших шлемах» на харде – для него это 191-й выигранный матч при 24 поражениях (у Федерера баланс 191:29).

Вообще статистика Джоковича в первых двух кругах US Open 37:0 – он ни разу в карьере не проиграл на этом турнире раньше третьего круга. Серб выиграл 92-й матч на этом турнире – это второй результат в Открытой эре, больше только у Джимми Коннорса (98).

Серб продлил победную серию над американцами на «Больших шлемах» до 20 матчей. На US Open Джокович не отдал им ни одного матча – его баланс 15:0.

Дальше серб сыграет с победителем матча между Кэмероном Норри и Франсиско Комесаньей.