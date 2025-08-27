  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Джокович рекордный 75-й раз вышел в третий круг на «Больших шлемов» – он обошел Федерера
11

Джокович рекордный 75-й раз вышел в третий круг на «Больших шлемов» – он обошел Федерера

Новак Джокович 75-й раз вышел в третий круг «Большого шлема» – это рекорд.

Во втором круге US Open он победил Закари Свайду – 6:7(5), 6:3, 6:3, 6:1.

Ранее рекорд по числу выходов в третий круг «Шлемов» принадлежал Роджеру Федереру. Джокович также на сравнялся со швейцарцем по числу побед на «Больших шлемах» на харде – для него это 191-й выигранный матч при 24 поражениях (у Федерера баланс 191:29).

Вообще статистика Джоковича в первых двух кругах US Open 37:0 – он ни разу в карьере не проиграл на этом турнире раньше третьего круга. Серб выиграл 92-й матч на этом турнире – это второй результат в Открытой эре, больше только у Джимми Коннорса (98).

Серб продлил победную серию над американцами на «Больших шлемах» до 20 матчей. На US Open Джокович не отдал им ни одного матча – его баланс 15:0.

Дальше серб сыграет с победителем матча между Кэмероном Норри и Франсиско Комесаньей.

Где Медведев будет в следующем году?15087 голосов
топ-20Даниил Медведев
топ-50Даниил Медведев
топ-100Даниил Медведев
выпадет из топ-100Даниил Медведев
вернется в топ-10Даниил Медведев
завершит карьерукоты
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
logoUS Open
logoATP
logoНовак Джокович
logoДжимми Коннорс
logoРоджер Федерер
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
US Open. П. Кудерметова играет с Соболенко, Мирра Андреева, Рыбакина, Радукану вышли в 3-й круг, Самсонова, Павлюченкова, Блинкова выбыли
112сегодня, 01:11Live
Алькарас выиграл 19 из 20 последних матчей
сегодня, 01:09
US Open. Шелтон играет с Каррено-Бустой, Алькарас, Джокович, Фриц вышли в 3-й круг, Рууд, Фонсека выбыли, Дрэйпер снялся
196сегодня, 01:01Live
Бонзи впервые отыгрался с 0:2 по сетам
2сегодня, 00:36
Мирра Андреева: «Прибавила в четыре раза по сравнению с тренировками на прошлой неделе»
2сегодня, 00:30
Остапенко о претензиях к Таунсенд: «Получила много сообщений, что я расистка»
3сегодня, 00:22
Таунсенд о конфликте с Остапенко: «Она сказала, что у меня нет ни класса, ни образования»
4сегодня, 00:10
Медведева оштрафовали на $42,5 тыс за поведение на US Open
13сегодня, 00:01
Мирра Андреева впервые вышла в третий круг US Open
5вчера, 23:56
Рууд проиграл 107-й ракетке мира – он не смог выйти в 3-й круг ни на одном «Большом шлеме» в сезоне
9вчера, 20:46
Ко всем новостям
Последние новости
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
44 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
817 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
1716 июля, 13:55
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25
«Лужники» запускают собственные турниры по большому теннису
117 июня, 14:44
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото
Марракеш (ATP). Каррено-Буста, Карбаллес Баэна, Дардери, Делльен вышли во 2-й круг, Котов, Серундоло, Фоньини выбыли
42 апреля, 12:55
Экс-третья ракетка мира Надежда Петрова представит книгу о теннисе в «Лужниках»
51 апреля, 15:06Фото
Тарпищев нанес символический удар по мячу в матче РПЛ «Спартак» – «Зенит»
16 марта, 17:04Фото