Янник Синнер оценил новую стрижку Карлоса Алькараса.

Испанец подстригся налысо перед первым кругом US Open .

– Есть шанс, что Янник Синнер тоже решится на такую стрижку? Все-таки вы известны своей пышной шевелюрой.

– Нет (смеется) . Но погодите, ему все идет – и длинные волосы, и совсем короткие.

– А как отреагируют ваши болельщики? «Рыжие макушки»?

– Ну, плюс в том, что они меня вообще не узнают (смеется) . У меня очень густые волосы. Но поверьте, через три дня они снова отрастут – очень быстро, – сказал Синнер в эфире ESPN .