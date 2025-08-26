Синнер о новой стрижке Алькараса: «Ему все идет – и длинные волосы, и совсем короткие»
Янник Синнер оценил новую стрижку Карлоса Алькараса.
Испанец подстригся налысо перед первым кругом US Open.
– Есть шанс, что Янник Синнер тоже решится на такую стрижку? Все-таки вы известны своей пышной шевелюрой.
– Нет (смеется). Но погодите, ему все идет – и длинные волосы, и совсем короткие.
– А как отреагируют ваши болельщики? «Рыжие макушки»?
– Ну, плюс в том, что они меня вообще не узнают (смеется). У меня очень густые волосы. Но поверьте, через три дня они снова отрастут – очень быстро, – сказал Синнер в эфире ESPN.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
