Новак Джокович: «Хочу, чтобы когда-нибудь кто-то побил мои рекорды. Все из них – почему бы и нет?»

Новак Джокович хочет, чтобы в будущем кто-то побил его рекорды.

«Конечно, теннис должен развиваться. Все мы хотим, чтобы он становился лучше. Хочу, чтобы когда-нибудь кто-то побил мои рекорды. Все из них – почему бы и нет? Так и должно быть», – сказал Джокович в подкасте Джея Шетти.

