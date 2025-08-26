Новак Джокович: «Хочу, чтобы когда-нибудь кто-то побил мои рекорды. Все из них – почему бы и нет?»
Новак Джокович хочет, чтобы в будущем кто-то побил его рекорды.
«Конечно, теннис должен развиваться. Все мы хотим, чтобы он становился лучше. Хочу, чтобы когда-нибудь кто-то побил мои рекорды. Все из них – почему бы и нет? Так и должно быть», – сказал Джокович в подкасте Джея Шетти.
У Джоковича теперь есть абсолютно все титулы в теннисе. Уникальное величие
Как Джокович наконец взял Олимпиаду? Он вытащил из себя все!
100 титулов Новака Джоковича – где, когда и у кого он их выиграл
Где Медведев будет в следующем году?12200 голосов
топ-20
топ-50
топ-100
выпадет из топ-100
вернется в топ-10
завершит карьеру
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @ozmo_sasa
