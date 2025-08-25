Калинская одержала 20-ю победу в сезоне
Анна Калинская обыграла 178-ю ракетку мира Клэрви Нгунуэ в первом круге US Open.
Матч закончился со счетом 6:0, 5:7, 6:4.
Калинская десятый раз в карьере и второй раз в сезоне вышла во второй круг турнира «Большого шлема». Ранее в этом году она доходила до второго раунда «Уимблдона».
Россиянка одержала 20-ю победу в сезоне. Теперь ее статистика – 20:16. Также Калинская выиграла 10 из 13 последних матчей.
В следующем круге она сыграет с Юлией Путинцевой.
Где Медведев будет в следующем году?5254 голоса
топ-20
топ-50
топ-100
выпадет из топ-100
вернется в топ-10
завершит карьеру
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
