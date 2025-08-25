Квитова о том, что никогда не была №1: «Две победы на «Больших шлемах» важнее рейтинга»

Петра Квитова рассказала, какие достижения ценит больше всего.

Сегодня двукратная чемпионка «Уимблдона» провела последний матч в карьере. В первом круге US Open она уступила Диан Парри со счетом 1:6, 0:6.

«Есть много вещей, которыми я горжусь, но особенно – психологической устойчивостью. Сезоны были длинные, порой с травмами и болезнями, но я умела держать себя в руках.

Я горжусь тем, как справлялась с давлением и сколько раз находилась в топ-10 – для меня это очень важно. Я не была №1, но две победы на «Больших шлемах» важнее рейтинга, тем более победы на «Уимблдоне».

Больше всего буду скучать по самому теннису. Это прекрасный спорт. На корте все зависит только от тебя – твои ошибки, твои победы. В этом и заключается его красота. Конечно, буду скучать и по людям – соперникам, сотрудникам WTA и ATP, всем, кто работал на турнирах и заботился о нас. Они замечательные. Но я все равно буду рядом с теннисом и после завершения карьеры», – сказала экс-вторая ракетка мира Квитова на пресс-конференции.