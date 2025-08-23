Селехметьева впервые сыграет в основной сетке US Open
22-летняя Оксана Селехметьева впервые вышла в основную сетку US Open.
В третьем круге квалификации она обыграла 284-ю ракетку мира Аяну Акли – 7:5, 2:6, 6:2.
Россиянка четвертый раз в карьере вышла в основную сетку турнира «Большого шлема», впервые – на US Open. В квалификации US Open Селехметьева играла до этого дважды, но никогда не проходила дальше первого круга.
