Селехметьева впервые сыграет в основной сетке US Open

22-летняя Оксана Селехметьева впервые вышла в основную сетку US Open.

В третьем круге квалификации она обыграла 284-ю ракетку мира Аяну Акли – 7:5, 2:6, 6:2.

Россиянка четвертый раз в карьере вышла в основную сетку турнира «Большого шлема», впервые – на US Open . В квалификации US Open Селехметьева играла до этого дважды, но никогда не проходила дальше первого круга.