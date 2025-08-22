Синнер о возвращении Феррары, уволенного после допинг-скандала: «Не хочу возвращаться к этой теме. Для меня она закрыта»
Феррара покинул команду итальянца после допинг-скандала в августе прошлого года и вновь присоединился к тренерскому штабу месяц назад. Именно он приобрел мазь, содержащую клостебол.
– Год назад, перед стартом US Open, стало известно о допинговом деле. Что изменилось с тех пор – в плане твоего состояния, настроя вне корта? И понимаешь ли ты, почему многих удивило твое решение вернуть Умберто в команду?
– Конечно, сейчас я чувствую себя иначе. В прошлом году была гораздо более стрессовая ситуация, тем более с учетом того, что все случилось прямо перед турниром «Большого шлема». Справляться было непросто. К тому же я все еще молод, поэтому было сложно.
Что касается Умберто – все уже было сказано в официальном заявлении. Я не хочу возвращаться к этой теме. Для меня она закрыта. Сейчас главное – снова сосредоточиться на работе, на том, чтобы становиться лучше.
– Тогда последний вопрос по этой теме. Раньше он отвечал за твою антидопинговую программу и проводил консультации. Сейчас он продолжает это делать?
– Этот вопрос касается внутренних дел команды. У нас все под контролем, – сказал Синнер на пресс-конференции перед US Open.
