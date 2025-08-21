Сегодня 19-летие Жоао Фонсеки
Сегодня 19 лет исполняется 44-й ракетке мира Жоао Фонсеке.
Фонсека – чемпион молодежного итогового и турнира ATP 250 в Буэнос-Айресе. На турнирах «Большого шлема» он дважды играл в третьем круге («Ролан Гаррос» и «Уимблдон»).
В матче с Андреем Рублевым на Australian Open Фонсека впервые обыграл соперника из топ-10.
Как дела у Жоао Фонсеки – главного таланта в мужском теннисе?
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
