Евгений Кафельников: «Турниры ATP 250 и «Челленджеры» очень важны для развития молодых игроков»

Магнус Норман и Евгений Кафельников обсудили важность мелких турниров для тенниса.

«Все мое внимание на этой неделе сосредоточено на турнире ATP 250 в Уинстон-Сейлеме. «250-ки» и «Челленджеры» очень важны для развития мужского тенниса. Именно на них многие дети могут вживую увидеть игру профессионалов, именно на них зарождаются мечты. Билеты по-прежнему продают по разумным ценам.

Эти турниры часто проводятся в небольших городах и странах. Дети могут приехать туда с семьями и вживую посмотреть на своих кумиров. Так было и со мной, когда я путешествовал с отцом на оба турнира ATP 250 в Швеции. Брал автографы у игроков и возвращался домой», – твитнул Норман.

«Абсолютно согласен! Турниры ATP 250 и «Челленджеры» очень важны для развития молодых игроков, которые когда-нибудь станут суперзвездами вроде Джоковича, Надаля и Федерера», – ответил Кафельников.