Эррани и Вавассори защитили титул в миксте на US Open

Сара Эррани и Андреа Вавассори стали чемпионами US Open-2025 в миксте.

В финале они обыграли Игу Швентек и Каспера Рууда – 6:3, 5:7, 10-6. Итальянцы уступили лишь один сет за весь турнир.

Для Эррани и Вавассори это третий в карьере титул «Большого шлема» в смешанных парах и второй в сезоне. В прошлом году они взяли титул на US Open, в этом – на «Ролан Гаррос».

На двоих они заработали 1 миллион долларов, финалисты – 400 тысяч.

