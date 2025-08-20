Глава ATP о календаре: «Игроки сами выбирают свое расписание. Они должны понимать, когда надо поднажать, а когда восстановиться»

Глава ATP Андреа Гауденци прокомментировал удлиненные «Мастерсы».

– Как вы думаете, как удлиненные «Мастерсы» влияют на календарь и расписание игроков?

– Такой формат увеличивает время, которое игроки проводят на турнирах, но в то же время привлекает средства, которые нужны, чтобы развивать весь тур. Подобные реформы долго обсуждались, в течение нескольких лет, в том числе с Cоветом игроков.

Одна из наших целей – платить больше большему количеству игроков. Мы это сделали, увеличив число теннисистов, которым мы выплачиваем пенсию, со 165 до 300, увеличив призовые в Цициннати с 2022-го больше, чем в два раза. Сейчас у нас рекордный бонусный пул, инфраструктурные проекты на сотни миллионов в Риме, Мадриде, Шанхае, Цинциннати. Ничего из этого бы не случилось, если бы мы не увеличили длительность турниров до 12 дней. Это позволило организаторам реинвестировать и разделить прибыли 50/50. Это деньги, которые напрямую возвращаются в раздевалку.

Мы должны мыслить долгосрочно. Дайте этой модели пять или десять лет – я верю, что «Мастерсы» будет расти в геометрической прогрессии по всем показателям, и мы будем оглядываться на этот шаг как на основу этого сдвига.

– Было много обсуждений относительно длины сезона, сложности календаря и усталости игроков. Что вы думаете об этом?

– Сейчас во многих видах спорта идет тренд на увеличение числа соревнований – посмотрите на футбол, на Клубный чемпионат мира, который прошел этим летом.

Наш календарь сложный. Сезон длинный, и проходить далеко из недели в неделю очень тяжело. Но это индивидуальный спорт: кто-то может проиграть в первом круге, а другой при этом выиграет турнир. Найти решение, которое работает для всех всегда тяжело, и нельзя строить календарь, исходя только из интересов одной группы игроков. Нужно учитывать всех.

Наша цель – увеличить межсезонье. И предложить преимущества всем, игрокам, болельщикам, работать с качеством соревнований. Но мы не можем действовать в одиночку. У турниров есть свои лицензии, и любые изменения требуют согласования. Сейчас мы ведем активные обсуждения, и я с оптимизмом смотрю на то, в каком направлении мы движемся.

Один момент, который часто упускается из виду: игроки сами выбирают свое расписание. Такая свобода – редкость в профессиональном спорте. Но вместе с ней приходит и ответственность – они должны понимать, когда надо поднажать, а когда восстановиться.

И еще ATP не контролирует весь календарь. Мы привязаны к «Большим шлемам», Кубку Дэвиса и остальным турнирам с фиксированными датами. Именно поэтому OneVision предлагает объединенную модель управления, при которой мы соберем всех участников за одним столом для принятия согласованных, охватывающих весь спорт решения по таким вопросам, как календарь.

– Достаточно ли игроки свободны в выборе?

– Мы всегда стараемся найти правильный баланс. Сейчас в рейтинг идут 19 турниров – в следующем году их станет 18. Список обязательных останется прежним: восемь «Мастерсов». Я не считаю, что это слишком много. Именно эти ключевые турниры задают структуру сезону и приносят доходы, которые теперь возвращаются игрокам – через рекордные призовые, растущие бонусные фонды и участие в распределении прибыли.

Эти турниры также становятся основой нарратива всего сезона для болельщиков. Наша задача – сделать так, чтобы самые важные стадии турниров были сильными и надежными. Когда выходят лучшие игроки, реагируют и зрители, и спонсоры, и весь спорт движется вперед.

Игрокам также нужно время, чтобы адаптироваться к изменениям, которые мы внедрили. Увеличение длительности «Мастерсов» в сумме дает примерно на 15 дополнительных дней в течение сезона. Эти дополнительные дни должны учитываться при составлении расписания, и логично, что игрокам придется сокращать свои обязательства в других областях.

Для этого требуется дисциплина, а также готовность в нужный момент отказаться от призовых. И конечно, если игрок рано вылетает с топ-турнира, у него остается гибкость в выборе дополнительных, менее престижных турниров, чтобы сыграть больше матчей. По сути, это нисходящая система, водопадный подход.