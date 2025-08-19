Швентек и Рууд поспорили, кто был инициатором объединения в пару на турнир микстов US Open

Ига Швентек и Каспер Рууд не смогли определить инициатора объединения в пару.

Они обыграли Кэти Макнелли и Лоренцо Музетти (4:1, 4:2) и вышли в полуфинал турнира микстов US Open.

После матча норвежец ответил на вопрос о том, кто первым предложил сыграть в миксте: «Я подумал, если Ига захочет сыграть, я буду не против. Она написала мне и спросила, хочу ли я сыграть…»

Швентек : «Что? Нет. Это ты мне написал!»

Рууд : «Нет, ты мне написала (смеется)».

Швентек: «Это невозможно. Когда твой агент написал моему агенту, или ты написал мне, я понятия не имела, на что соглашаюсь. Я подумала: «Ладно, я хочу сыграть с Каспером». Я даже не понимала формат турнира. Так что это точно была твоя инициатива».