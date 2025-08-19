Полуфиналист «Мастерса» в Цинциннати Атман снялся с квалификации US Open
Полуфиналист «Мастерса» в Цинциннати Теренс Атман снялся с US Open.
Француз должен был сыграть в квалификации, но пропустит турнир из-за вывиха большого пальца левой ноги.
Вместо Атмана в Нью-Йорке выступит Андреа Колларини.
Атман после выступления в Цинциннати поднялся со 136-й на 69-ю строчку рейтинга ATP.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
