Полуфиналист «Мастерса» в Цинциннати Атман снялся с квалификации US Open

Полуфиналист «Мастерса» в Цинциннати Теренс Атман снялся с US Open.

Француз должен был сыграть в квалификации, но пропустит турнир из-за вывиха большого пальца левой ноги.

Вместо Атмана в Нью-Йорке выступит Андреа Колларини.

Атман после выступления в Цинциннати поднялся со 136-й на 69-ю строчку рейтинга ATP.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
