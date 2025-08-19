  • Спортс
Рейтинг WTA. Швентек стала №2, Кудерметова вернулась в топ-30, Павлюченкова опустилась на 11 строчек

Чемпионка Цинциннати Ига Швентек стала второй ракеткой мира.

Полуфиналистка Вероника Кудерметова поднялась на 10 строчек.

PIF WTA Rankings

Положение на 18 августа 2025

Место Теннисистка (страна) Очки
1 (1) Арина Соболенко (Беларусь) 11225
2 (3) Ига Швентек (Польша) 7933
2 (2) Коко Гауфф (США) 7874
4 (4) Джессика Пегула (США) 4903
5 (5) Мирра Андреева (Россия) 4733
6 (6) Мэдисон Киз (США) 4699
7 (7) Циньвэнь Чжэн (Китай) 4433
8 (9) Жасмин Паолини (Италия) 4116
9 (8) Аманда Анисимова (США) 3869
10 (10) Елена Рыбакина (Казахстан) 3663
12 (14) Каролина Мухова (Чехия) 2838
14 (16) Екатерина Александрова (Россия) 2786
16 (12) Паула Бадоса (Испания) 2564
19 (18) Людмила Самсонова (Россия) 2166
22 (20) Диана Шнайдер (Россия) 2036
26 (36) Вероника Кудерметова (Россия) 1736
31 (34) Анна Калинская (Россия) 1582
44 (33) Анастасия Павлюченкова (Россия) 1244
45 (45) Анастасия Потапова (Россия) 1221
61 (80) Барбора Крейчикова (Чехия) 984
64 (60) Полина Кудерметова (Россия) 960
68 (67) Камилла Рахимова (Россия) 931
78 (77) Анна Блинкова (Россия) 878
83 (103) Варвара Грачева (Франция) 861
95 (74) Элина Аванесян (Армения) 783
100 (100) Анастасия Захарова (Россия) 742
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
