Рейтинг WTA. Швентек стала №2, Кудерметова вернулась в топ-30, Павлюченкова опустилась на 11 строчек
Чемпионка Цинциннати Ига Швентек стала второй ракеткой мира.
Полуфиналистка Вероника Кудерметова поднялась на 10 строчек.
Положение на 18 августа 2025
|Место
|Теннисистка (страна)
|Очки
|1 (1)
|Арина Соболенко (Беларусь)
|11225
|2 (3)
|Ига Швентек (Польша)
|7933
|2 (2)
|Коко Гауфф (США)
|7874
|4 (4)
|Джессика Пегула (США)
|4903
|5 (5)
|Мирра Андреева (Россия)
|4733
|6 (6)
|Мэдисон Киз (США)
|4699
|7 (7)
|Циньвэнь Чжэн (Китай)
|4433
|8 (9)
|Жасмин Паолини (Италия)
|4116
|9 (8)
|Аманда Анисимова (США)
|3869
|10 (10)
|Елена Рыбакина (Казахстан)
|3663
|12 (14)
|Каролина Мухова (Чехия)
|2838
|14 (16)
|Екатерина Александрова (Россия)
|2786
|16 (12)
|Паула Бадоса (Испания)
|2564
|19 (18)
|Людмила Самсонова (Россия)
|2166
|22 (20)
|Диана Шнайдер (Россия)
|2036
|26 (36)
|Вероника Кудерметова (Россия)
|1736
|31 (34)
|Анна Калинская (Россия)
|1582
|44 (33)
|Анастасия Павлюченкова (Россия)
|1244
|45 (45)
|Анастасия Потапова (Россия)
|1221
|61 (80)
|Барбора Крейчикова (Чехия)
|984
|64 (60)
|Полина Кудерметова (Россия)
|960
|68 (67)
|Камилла Рахимова (Россия)
|931
|78 (77)
|Анна Блинкова (Россия)
|878
|83 (103)
|Варвара Грачева (Франция)
|861
|95 (74)
|Элина Аванесян (Армения)
|783
|100 (100)
|Анастасия Захарова (Россия)
|742
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
