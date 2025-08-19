Алькарас после победы в Цинциннати: «Чувствую себя готовым к US Open»

Карлос Алькарас написал пост по итогам финала турнира в Цинциннати.

Испанец взял титул на отказе Янника Синнера . Итальянец снялся при счете 0:5 из-за недомогания.

«Очень жаль Янника! Никто не любит побеждать на отказе соперника, особенно в таком финале. Желаю тебе скорейшего восстановления! ❤️ Очень доволен выступлением в Цинциннати и чувствую себя готовым к US Open ! 💪🏻🏆», – твитнул Алькарас .