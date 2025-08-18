Алькарас – самый молодой чемпион «Мастерса» в Цинциннати после Маррея в 2008-м
Вторая ракетка мира Карлос Алькарас выиграл турнир в Цинциннати.
22-летний Алькарас – самый молодой чемпион «Мастерса» в Цинциннати с 2008-го, когда титул взял 21-летний Энди Маррей.
Также Алькарас стал самым молодым игроком, выигравшим восемь «Мастерсов», после Рафаэля Надаля.
По количеству титулов на турнирах этой категории испанец сравнялся с Томасом Мустером.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости