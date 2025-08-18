Алькарас – самый молодой чемпион «Мастерса» в Цинциннати после Маррея в 2008-м

Вторая ракетка мира Карлос Алькарас выиграл турнир в Цинциннати.

22-летний Алькарас – самый молодой чемпион «Мастерса» в Цинциннати с 2008-го, когда титул взял 21-летний Энди Маррей .

Также Алькарас стал самым молодым игроком, выигравшим восемь «Мастерсов», после Рафаэля Надаля .

По количеству титулов на турнирах этой категории испанец сравнялся с Томасом Мустером .