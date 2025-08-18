  • Спортс
  • Паолини о том, почему снялась с микста US Open: «Мне нужен отдых, но я бы с радостью сыграла в следующем году»
2

Паолини о том, почему снялась с микста US Open: «Мне нужен отдых, но я бы с радостью сыграла в следующем году»

Жасмин Паолини рассказала, почему не сыграет в миксте US Open.

Ранее итальянка вышла в финал тысячника в Цинциннати, обыграв Веронику Кудерметову (6:3, 6:7(2), 6:3).

– Ты играешь и в одиночке, и в паре почти каждый день. У тебя осталась энергия?

– Да, у меня еще есть силы. Стараюсь сохранять позитивный настрой. Конечно, это были две тяжелые недели, особенно в таких условиях. Сегодня было немного легче. Вчера мы проиграли в полуфинале парного турнира, но я стараюсь сохранять энергию.

– Ты должна была играть микст во вторник в Нью-Йорке с Лоренцо Музетти. Вы планируете играть в смешанном разряде?

– Мне нужен отдых, поэтому я не буду играть микст. Мы с командой решили отдохнуть один-два дня после турнира. Я бы с радостью сыграла с Лоренцо в следующем году. Надеюсь, что у нас будет шанс, но сейчас – нет, – сказала Паолини в интервью Tennis Channel.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: ютуб-канал Tennis Channel
