0

Атман о «Мастерсе» в Цинциннати: «Эта неделя навсегда изменит мою жизнь»

136-я ракетка мира Теренс Атман подвел итоги турнира в Цинциннати.

На этой неделе француз впервые добрался до полуфинала «Мастерса». Благодаря этому он поднимется на 69-е место в рейтинге.

«Самая прекрасная неделя в моей жизни❤️!

Спасибо всем за невероятную поддержку, от первого до последнего розыгрыша турнира. Вы были потрясающими!

Теперь мне предстоит продолжать усердно работать день за днем, если я хочу однажды стать топ-игроком. Ничего невозможного нет, и эта неделя точно навсегда изменит мою жизнь.

Спасибо, Цинциннати, увидимся в следующем году!», – написал Атман в соцсети.

Парень с IQ 158 – прорыв «Мастерса» в Цинциннати. Грохнул двоих из топ-10

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: инстаграм Теренса Атмана
