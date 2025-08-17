Синнер о том, что Атман подарил ему карточку с Пикачу перед матчем: «Это было очень мило. У него одна из самых больших коллекций карточек с покемонами»
Француз подарил ему карточку с Пикачу перед началом полуфинала в Цинциннати.
– Атман дал тебе карточку с покемонами перед матчем. Ты их фанат?
– Нет, но я играл в игру, где надо было находить и фотографировать покемонов. Помню, что она была у меня дня два-три, а потом я перестал играть. Я немного поговорил с [Атманом] в раздевалке – у него одна из самых больших коллекций карточек с покемонами. Так что мне очень повезло, что я получил одну из них. Это очень милый момент, он случился перед матчем, мы вообще не знали друг друга. Так что это было мило.
– Какую он тебе подарил? С Пикачу?
– Вроде Пикачу. Там написано, что она наносит 30 урона – не знаю, много это или мало, просто так было на карточке (улыбается).
– Надеюсь, он дал тебе хорошую.
– Нет, он подарил хорошую, я уверен (улыбается).
Атман объяснил, почему он выбрал эту карточку: «Я делал распаковку карт в Торонто с Гаэлем Монфисом и получил очень классного Пикачу. Я подумал, что он лучше всего символизирует Покемонов, так почему бы не подарить такую карту [Синнеру] на день рождения. Мне было приятно ее подарить, потому что это моя вселенная – почему бы не поделиться ею с Янником? Все произошло само собой. Я выбрал карту перед сном. Я решил, что отдам ее ему перед матчем и пожелаю удачи в полуфинале»