Винус проиграла Бусас Манейро в 1-м круге тысячника в Цинциннати

Винус Уильямс не смогла пройти во второй круг тысячника в Цинциннати.

Она проиграла 51-й ракетке мира Джессике Бусас Манейро со счетом 4:6, 4:6.

45-летняя Винус провела третий матч в сезоне – ранее она дошла до второго круга на WTA 500 в Вашингтоне.

