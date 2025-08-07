Винус проиграла Бусас Манейро в 1-м круге тысячника в Цинциннати
Винус Уильямс не смогла пройти во второй круг тысячника в Цинциннати.
Она проиграла 51-й ракетке мира Джессике Бусас Манейро со счетом 4:6, 4:6.
45-летняя Винус провела третий матч в сезоне – ранее она дошла до второго круга на WTA 500 в Вашингтоне.
