Хачанов уступает Шелтону в личных встречах. Они разыграют титул «Мастерса» в Торонто

Карен Хачанов и Бен Шелтон встретятся в финале «Мастерса» в Торонто.

Это будет их второй матч. Первый – в этом году на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс – со счетом 6:3, 7:5 выиграл Шелтон .

В финалах баланс Хачанова – 7:3, Шелтона – 2:2.

Смотрите финал «Мастерса» в Торонто на ВидеоСпортсе’’ совместно с BB Tennis и Кинопоиском