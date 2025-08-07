Хачанов уступает Шелтону в личных встречах. Они разыграют титул «Мастерса» в Торонто
Карен Хачанов и Бен Шелтон встретятся в финале «Мастерса» в Торонто.
Это будет их второй матч. Первый – в этом году на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс – со счетом 6:3, 7:5 выиграл Шелтон.
В финалах баланс Хачанова – 7:3, Шелтона – 2:2.
