Шелтон впервые вышел в финал «Мастерса»

Бен Шелтон вышел в финал «Мастерса» в Торонто.

22-летний американец победил №4 в мире Тэйлора Фрица – 6:4, 6:3. Для Шелтона это вторая победа над соперником из топ-10 подряд.

Он пятый раз вышел в финал уровня ATP и поборется за третий титул. Его соперником станет Карен Хачанов .

Смотрите финал «Мастерса» в Торонто на ВидеоСпортсе’’ совместно с BB Tennis и Кинопоиском