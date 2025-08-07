Джон Изнер: «Можно уже вернуть российским теннисистам флаг?»

Джон Изнер призвал вернуть российским теннисистам флаг.

После выхода Карена Хачанова в финал «Мастерса» в Торонто экс-игрок топ-10 отреагировал на то, что россияне выступают в туре под нейтральным флагом.

«Можно уже вернуть российским теннисистам флаг? Это уже нелепо», – написал Изнер.

