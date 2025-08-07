Джон Изнер: «Можно уже вернуть российским теннисистам флаг?»
Джон Изнер призвал вернуть российским теннисистам флаг.
После выхода Карена Хачанова в финал «Мастерса» в Торонто экс-игрок топ-10 отреагировал на то, что россияне выступают в туре под нейтральным флагом.
«Можно уже вернуть российским теннисистам флаг? Это уже нелепо», – написал Изнер.
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: @JohnIsner
