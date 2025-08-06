Таусон о том, что ее дедушка умер перед 1/4 финала в Монреале: «Я просто отложила все мысли в сторону до конца матча, а когда все закончилось, немного дала волю эмоциям»
Датчанка обыграла Мэдисон Киз (6:1, 6:4), а после матча сказала, что хотела победить ради дедушки, который умер два дня назад.
«Он очень сильно поддерживал меня на протяжении всей карьеры. Раньше он немного меня тренировал и возил меня почти на каждую тренировку из школы.
Когда я проснулась позавчера, мне сообщили об этой тяжелой новости. Но я думаю, что так будет лучше. Он уже какое-то время плохо себя чувствовал. Но это всегда тяжело. Его звали Петер.
Я просто отложила все мысли в сторону до конца матча, а когда все закончилось, немного дала волю эмоциям.
Но последние 48 часов я старалась просто сконцентрироваться на матче. Теперь я выиграла, и я постараюсь снова отогнать мысли от себя от себя и подготовиться к новому матчу», – сказала Таусон на пресс-конференции.