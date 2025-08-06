  • Спортс
Осака после выхода в полуфинал в Монреале: «Может быть, я выигрываю, потому что чувствую себя более счастливой»

Наоми Осака поделилась эмоциями после выхода в полуфинал тысячника в Монреале.

Она победила 13-ю ракетку мира Элину Свитолину – 6:2, 6:2. Японка впервые после возвращения из декрета сыграет на этой стадии турнира WTA 1000.

– Я очень рада. Я не знаю, это интересно, потому что я говорила всем перед [началом турнира], после «Уимблдона», что я очень разочарована. Потом я перестала чего-то ждать, и вот я здесь. Так что это немного иронично, но я рада.

– Как вы думаете, что сработало?

– Я очень себе доверяю. И я уверена в физической подготовке. Я не даю соперницам легких очков или пытаюсь этого не делать.

– Каковы были ваши ожидания от соперницы, которая так отлично шла по сетке с начала турнира?

– Я никогда особо не смотрю на статистику того, с кем я играю. Потому что со всеми играть очень тяжело. Мне повезло – я встречалась с ней пару раз до этого и знала, что она очень хорошо сражается, она одна из лучших в этом плане, так что я ожидала, что матч будет сложным.

– В течение этого сезона вы иногда были расстроены своим уровнем игры, потому что ожидали иного. Становитесь ли вы немного довольнее собой по ходу этой недели?

– Да, определенно. Это отвратительно, что я счастливее, когда выигрываю, но такова реальность спортсмена.

Но я думала еще о том, что, может быть, я выигрываю, потому что чувствую себя более счастливой. Я не знаю. Об этом сложно рассуждать, но да, сейчас я чувствую себя намного спокойнее в отношении себя и планов на эту часть сезона.

– Как давно вы не были настолько довольны своей игрой?

– По-настоящему спокойной или уверенной в себе я была, наверное, на Australian Open. Не знаю.

Есть турниры, на которые я приезжаю, зная, что я что-то тренировала и полностью в этом уверена, и сейчас я так себя и чувствую. Посмотрим.

– А что конкретно вы тренировали?

– Я работала над физической формой. Думаю, это очень  помогло мне сегодня в матче против Элины, потому что я знаю, что она одна из лучших в плане передвижения по корту и она все время возвращает мяч в корт. Я понимала, что ей придется выбивать меня с корта, если она хочет выиграть. Да, все прошло довольно хорошо.

– Что вы помните о вашем предыдущем матче с Кларой Таусон? Вы снялись по травме, но провели сет.

– Честно говоря, я помню, что она была немного нетипичной. Не помню, почему мне так казалось, но у нее очень интересная игра. Я немного смотрела ее матч с [Мэдисон] Киз, но я в это время разминалась. Интересно, каким будет наш матч, – поделилась японка на пресс-коференции.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
