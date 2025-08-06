7

Осака впервые после рождения дочери вышла в полуфинал тысячника

Наоми Осака вышла в полуфинал тысячника в Монреале.

Она обыграла Элину Свитолину – 6:2, 6:2. Для Осаки это третья побед над соперницей из топ-20 в этом сезоне. 

Японка шестой раз вышла в полуфинал тысячника. Последний раз она доходила до этой стадии в Майами в 2022-м – еще до рождения ее дочери. 

Дальше экс-первая ракетка мира встретится с Кларой Таусон

За счет выступления в Монреале четырехкратная чемпионка «Больших шлемов» впервые с 2022-го вернется в топ-30 рейтинга. 

Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
logoЭлина Свитолина
logoКлара Таусон
logoНаоми Осака
logoCanadian Open
logoWTA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Циципас прервал серию из трех поражений
31 минуту назад
Хольгер Руне: «Я говорил, что Анисимова выиграет «Уимблдон». И она вышла в финал»
136 минут назад
Коллинс о проблемах в первом круге в Цинциннати: «Диванным критикам не понять»
156 минут назад
Синнер одержал самую быструю победу в сезоне – 59 минут
1сегодня, 05:50
Давидович-Фокина проиграл Фонсеке 5 геймов подряд и снялся с матча
1сегодня, 05:45
Соболенко отыграла все 12 брейк-пойнтов в матче с Вондроушовой
1сегодня, 05:40
Киз в четвертом матче в этом сезоне отыграла матчболы
сегодня, 05:36
Цинциннати (ATP). Синнер, Циципас, Фриц, Пол вышли в 3-й круг, Сафиуллин, Рууд, Музетти выбыли, Давидович-Фокина снялся
46сегодня, 03:36
Цинциннати (WTA). Калинская, Соболенко, Рыбакина, Швентек, Киз, Александрова вышли в 3-й круг, Шнайдер, Павлюченкова, Самсонова выбыли
73сегодня, 01:58
Синнер об игре в гольф с Алькарасом: «Я не очень хорошо играю. Если мяч попадет в машины, то это будет моя вина»
вчера, 21:10
Ко всем новостям
Последние новости
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
34 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
817 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
1716 июля, 13:55
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25
«Лужники» запускают собственные турниры по большому теннису
117 июня, 14:44
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото
Марракеш (ATP). Каррено-Буста, Карбаллес Баэна, Дардери, Делльен вышли во 2-й круг, Котов, Серундоло, Фоньини выбыли
42 апреля, 12:55
Экс-третья ракетка мира Надежда Петрова представит книгу о теннисе в «Лужниках»
51 апреля, 15:06Фото
Тарпищев нанес символический удар по мячу в матче РПЛ «Спартак» – «Зенит»
16 марта, 17:04Фото