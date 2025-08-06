Осака впервые после рождения дочери вышла в полуфинал тысячника

Наоми Осака вышла в полуфинал тысячника в Монреале.

Она обыграла Элину Свитолину – 6:2, 6:2. Для Осаки это третья побед над соперницей из топ-20 в этом сезоне.

Японка шестой раз вышла в полуфинал тысячника. Последний раз она доходила до этой стадии в Майами в 2022-м – еще до рождения ее дочери.

Дальше экс-первая ракетка мира встретится с Кларой Таусон .

За счет выступления в Монреале четырехкратная чемпионка «Больших шлемов» впервые с 2022-го вернется в топ-30 рейтинга.