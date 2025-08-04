Таусон о сравнениях с Возняцки: «У нас очень разные стили игры, поэтому я не чувствовала давления»

Клара Таусон прокомментировала сравнения с экс-первой ракеткой Каролин Возняцки.

Ранее 22-летняя датчанка победила третью ракетку мира Игу Швентек (7:6(1), 6:3) и вышла в четвертьфинал тысячника в Монреале.

– Ты была первой ракеткой в юниорах. Наверняка с этим были связаны определенные ожидания. Ты из страны, которая дала миру одну действительно великую теннисистку – Возняцки. Было ли это для тебя в каком-то смысле бременем – постоянное сравнение с Каролин?

– Думаю, я всегда немного дистанцировалась от такого сравнения. Потому что, очевидно, Каролин – одна из самых влиятельных фигур в датском теннисе, особенно учитывая, что мы очень маленькая страна, и никому особо нет дела до тенниса (смеется).

Мне кажется, у нас с ней очень разные стили игры, и я говорила об этом с раннего возраста. Я не чувствовала какого-то давления. После нее у нас были хорошие юниоры, но они так и не добрались до такого уровня.

Даже просто попасть в топ-100 для меня уже было победой, когда мне было 18 лет. А теперь, кажется, все начинает понемногу складываться – и игра, и ментальная составляющая. Думаю, мне просто нужно было немного времени, – сказала Таусон на пресс-конференции.

Рублев вылез из пропасти, Шелтон наехал из-за жеста. Главное с канадского «Мастерса»