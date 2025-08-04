Шелтон одержал 100-ю победу на уровне тура

Бен Шелтон вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Торонто.

Седьмая ракетка мира обыграл Флавио Коболли со счетом 6:4, 4:6, 7:6(1).

22-летний американец провел 169-й матч на уровне ATP и одержал 100-ю победу. В этом сезоне его баланс составляет 29:16.

Шелтон стал четвертым игроком, родившимся в 2002 году или позже, кто достиг этой отметки – после Карлоса Алькараса (257 побед), Хольгера Руне (163) и Лоренцо Музетти (158).