Шелтон одержал 100-ю победу на уровне тура
Бен Шелтон вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Торонто.
Седьмая ракетка мира обыграл Флавио Коболли со счетом 6:4, 4:6, 7:6(1).
22-летний американец провел 169-й матч на уровне ATP и одержал 100-ю победу. В этом сезоне его баланс составляет 29:16.
Шелтон стал четвертым игроком, родившимся в 2002 году или позже, кто достиг этой отметки – после Карлоса Алькараса (257 побед), Хольгера Руне (163) и Лоренцо Музетти (158).
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
