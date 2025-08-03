Мбоко об ошибках Гауфф: «Это же и есть игра. Кто-то ошибается. Я тоже ошибаюсь»

Виктория Мбоко ответила, обращала ли внимание на ошибки Коко Гауфф.

В 1/8 финала в Монреале 18-летняя канадка победила 6:1, 6:4. Гауфф допустила 24 невынужденных ошибки.

«Я об этом не задумывалась. Это же и есть игра. Кто-то ошибается. Так бывает. Я тоже ошибаюсь.

Так что я была сосредоточена на себе и на том, что мне нужно делать. А на ее действиях я не сосредотачивалась, потому что хотела сама сыграть как можно более качественно», – сказала Мбоко на пресс-конференции.