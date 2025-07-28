Давидович-Фокина проиграл все четыре финала ATP в карьере
19-я ракетка мира Алехандро Давидович-Фокина уступил в финале в Вашингтоне.
Он проиграл Алексу де Минауру – 7:5, 1:6, 6:7(3). Испанец не подал на матч и упустил три матчбола при счете 5:4.
Для Давидовича-Фокина это четвертый проигранный финал на турнирах ATP в карьере и третий в сезоне. Ранее он уступал в решающих матчах в Монте-Карло (2022), Делрей-Бич (2025) и Акапулько (2025).
Теперь баланс испанца в финалах – 0:4.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
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