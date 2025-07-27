Калинская о сосредоточенности: «Это так утомляет – когда в голове столько мыслей»
Анна Калинская рассказала, что ей тяжело сохранять сосредоточенность.
В ночь на воскресенье она вышла в финал в Вашингтоне, обыграв Эмму Радукану – 6:4, 6:3.
«Это бесит. Это так утомляет – когда в голове столько мыслей. И я уверена, что это касается не только тенниса».
Также Калинская прокомментировала удачное выступление в Вашингтоне.
«В 2019-м у меня был хороший турнир. Я провела очень много матчей, когда из квалификации вышла в полуфинал.
Наверное, для меня это счастливый турнир. Надеюсь, завтра мне снова повезет», – сказала Калинская в интервью на корте.
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
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