Калинская о сосредоточенности: «Это так утомляет – когда в голове столько мыслей»

Анна Калинская рассказала, что ей тяжело сохранять сосредоточенность.

В ночь на воскресенье она вышла в финал в Вашингтоне, обыграв Эмму Радукану – 6:4, 6:3.

«Это бесит. Это так утомляет – когда в голове столько мыслей. И я уверена, что это касается не только тенниса».

Также Калинская прокомментировала удачное выступление в Вашингтоне.

«В 2019-м у меня был хороший турнир. Я провела очень много матчей, когда из квалификации вышла в полуфинал.

Наверное, для меня это счастливый турнир. Надеюсь, завтра мне снова повезет», – сказала Калинская в интервью на корте.

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