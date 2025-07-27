Калинская вышла в третий финал WTA в карьере

Анна Калинская стала финалисткой турнира в Вашингтоне.

Она обыграла Эмму Радукану – 6:4, 6:3.

Россиянка третий раз в карьере вышла в финал турнира WTA. В прошлом году она добралась до титульных матчей в Дубае (проиграла Жасмин Паолини) и Берлине (упустила пять матчболов против Джессики Пегулы).

В этот раз Калинская поборется за трофей с Лейлой Фернандес.