Эмма Радукану: «У меня нет близких друзей в туре. Сложно соревноваться с человеком, которого считаю близким»

Эмма Радукану призналась, что у нее нет близких друзей в туре.

«Когда мы на турнирах, очень сложно по-настоящему открыться другим соперницам, с которыми постоянно соревнуешься. У меня есть несколько друзей в туре, но играть против них – это другая история.

У меня есть хорошие подруги дома, которым я могу доверять и с которыми могу поговорить, а в туре… Думаю, у меня там нет близких друзей. Для меня просто сложно соревноваться с человеком, которого считаю близким».