Медведев о победе над Опелкой в Вашингтоне: «В Хертогенбоше он залез ко мне в голову и сделал 24 эйса. Здесь получалось лучше читать его подачу»
Даниил Медведев прокомментировал победу на старте турнира в Вашингтоне.
Во втором круге он обыграл Рейлли Опелка 3:6, 7:5, 6:1.
«С Рейлли играть непросто – нужно четко читать его подачу. Приходится гадать, но главное не перебарщивать, как это было со мной в Хертогенбоше. Там он залез ко мне в голову и сделал 24 эйса. Сегодня лучше получалось, я чаще разбирал его подачу», – сказал Медведев после матча.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: официальный сайт ATP
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