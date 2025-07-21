40-летний Вавринка одержал вторую в сезоне победу на уровне ATP
Стэн Вавринка вышел во второй круг турнира ATP 250 в Умаге.
Он обыграл 244-ю ракетку мира Альваро Гильен Месу – 6:4, 6:1.
Швейцарец прервал серию из пяти поражений на уровне основного тура. Всего это вторая победа Вавринки в туре в 2025 году. Первая была одержана в Бухаресте над Тимофеем Скатовым.
С учетом «Челленджеров» баланс побед и поражений Вавринки в этом сезоне – 12:16. Он занимает 156-ю строчку рейтинга ATP.
За выход в четвертьфинал трехкратный чемпион «Больших шлемов» сыграет с Дамиром Джумхуром.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
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