40-летний Вавринка одержал вторую в сезоне победу на уровне ATP

Стэн Вавринка вышел во второй круг турнира ATP 250 в Умаге.

Он обыграл 244-ю ракетку мира Альваро Гильен Месу – 6:4, 6:1.

Швейцарец прервал серию из пяти поражений на уровне основного тура. Всего это вторая победа Вавринки в туре в 2025 году. Первая была одержана в Бухаресте над Тимофеем Скатовым .

С учетом «Челленджеров» баланс побед и поражений Вавринки в этом сезоне – 12:16. Он занимает 156-ю строчку рейтинга ATP .

За выход в четвертьфинал трехкратный чемпион «Больших шлемов» сыграет с Дамиром Джумхуром .