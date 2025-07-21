«Окончательного решения еще нет». Агент Алькараса не подтвердил информацию о пропуске «Мастерса» в Торонто
Карлос Алькарас еще не определился по поводу участия в «Мастерсе» в Торонто.
Об этом сообщил его агент Альберт Молина. Вчера Marca писала, что Алькарас не сыграет в Торонто и вернется на корт в Цинциннати.
«Карлос сейчас обдумывает, играть ли в Торонто, окончательного решения еще нет», – сказал Молина.
Турнир в Канаде стартует 27 июля.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: DAZN
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