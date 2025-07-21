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Поспишил завершит карьеру после «Мастерса» в Торонто

Вашек Поспишил объявил, что завершит карьеру после «Мастерса» в Торонто.

«18 лет в профессиональном теннисе. Жду не дождусь возможности в последний раз сыграть перед вами в Торонто😌», – твитнул Поспишил.

35-летний Поспишил – профессионал с 2007 года. За карьеру он выиграл семь титулов в паре, в том числе «Уимблдон»-2014 вместе с Джеком Соком.

Поспишил – экс-25-я ракетка мира в одиночке и чемпион 11 «Челленджеров». Его лучший результат на турнирах «Большого шлема» – четвертьфинал «Уимблдона»-2015.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @VasekPospisil
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