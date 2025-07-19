Кубок Хопмана. Сборные Канады и Италии вышли в финал
Сборные Канады и Италии вышли в финал Кубка Хопмана.
Hopman Cup – неофициальный чемпионат мира среди смешанных пар. Он проходит на харде, продлится пять дней и завершится в воскресенье 20 июля.
В турнире участвуют шесть команд, разбитых на две группы. Победители групп выходят в финал.
Начало первых матчей дня – 18:30 мск, вторых – 20:00.
Группа A
|Команда
|🇬🇷
|🇪🇸
|🇨🇦
|Матчи
|W
|L
|🇬🇷 Циципас/Папамихаил
|L
|L
|1:5
|1
|5
|🇪🇸 Баутиста-Агут/Бассольс-Рибера
|W
|L
|2:4
|2
|4
|🇨🇦 Оже-Альяссим/Андрееску
|W
|W
|6:0
|6
|0
19 июля
Греция – Канада – 0:3
Деспина Папамихаил – Бьянка Андрееску – 1:6, 2:6
Стефанос Циципас – Феликс Оже-Альяссим – 6:7(4), 3:6
Папамихаил/Циципас – Андрееску/Оже-Альяссим – 4:6, отказ греков
Группа B
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
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