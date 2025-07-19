Кубок Хопмана. Сборные Канады и Италии вышли в финал

Сборные Канады и Италии вышли в финал Кубка Хопмана.

Hopman Cup – неофициальный чемпионат мира среди смешанных пар. Он проходит на харде, продлится пять дней и завершится в воскресенье 20 июля.

В турнире участвуют шесть команд, разбитых на две группы. Победители групп выходят в финал.

Начало первых матчей дня – 18:30 мск, вторых – 20:00.

Группа A

Команда 🇬🇷 🇪🇸 🇨🇦 Матчи W L 🇬🇷 /Папамихаил L L 1:5 1 5 🇪🇸 / W L 2:4 2 4 🇨🇦 / W W 6:0 6 0

19 июля

Греция – Канада – 0:3

Деспина Папамихаил – Бьянка Андрееску – 1:6, 2:6

Стефанос Циципас – Феликс Оже-Альяссим – 6:7(4), 3:6

Папамихаил/Циципас – Андрееску/Оже-Альяссим – 4:6, отказ греков

Группа B