На Олимпиаде-2028 микст сократят до двух дней – он пройдет в начале турнира

Стало известно расписание теннисного турнира на Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе.

Микст сократили с четырех дней до двух – его проведут 19 и 20 июля (среда и четверг). Финалы одиночки и пары запланированы на 27 и 28 июля (четверг и пятница).

Напомним, ранее US Open сообщил, что в этом году смешанный разряд впервые пройдет на неделе перед одиночной сеткой и будет сыгран за два дня.