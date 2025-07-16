На Олимпиаде-2028 микст сократят до двух дней – он пройдет в начале турнира
Стало известно расписание теннисного турнира на Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе.
Микст сократили с четырех дней до двух – его проведут 19 и 20 июля (среда и четверг). Финалы одиночки и пары запланированы на 27 и 28 июля (четверг и пятница).
Напомним, ранее US Open сообщил, что в этом году смешанный разряд впервые пройдет на неделе перед одиночной сеткой и будет сыгран за два дня.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @ITFMedia
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