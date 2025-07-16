Борг о том, что хотел продать трофеи «Уимблдона»: «Мне не нужны были деньги, я просто хотел избавиться от всего, что выиграл в теннисе»

Бьорн Борг рассказал, что не продал трофеи «Уимблдона» из-за Джона Макинроя.

Он выиграл пять титулов в 1976-1980 годах.

«Я собирался выставить свои трофеи на аукцион [в 2006-м] – мне не нужны были деньги, я просто хотел избавиться от всего, что выиграл в теннисе. Это было неправильное решение. Джон [Макинрой] позвонил мне несколько раз и сказал: «Ты не можешь продать трофеи «Уимблдона». В конце концов, я потратил больше денег, чтобы выкупить их обратно, молодец. А Джон постоянно просит нижнее белье моего бренда, так что за эти годы я отдал ему немало».