Кириос, Квитова и Кырстя заявились на US Open по защищенному рейтингу
Ник Кириос планирует сыграть на US Open.
Австралиец заявился, воспользовавшись защищенным рейтингом. Он провел в этом сезоне пять матчей в одиночке, последний – в марте.
Также по защищенному рейтингу в мужской сетке сыграют Эмиль Русуувуори и Себастьян Офнер, в женской сетке – Петра Квитова, Сорана Кырстя, Чжу Линь, Анастасия Севастова, Яфань Ван и Данка Ковинич.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: официальный сайт US Open
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