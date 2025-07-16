Кириос, Квитова и Кырстя заявились на US Open по защищенному рейтингу

Ник Кириос планирует сыграть на US Open.

Австралиец заявился, воспользовавшись защищенным рейтингом. Он провел в этом сезоне пять матчей в одиночке, последний – в марте.

Также по защищенному рейтингу в мужской сетке сыграют Эмиль Русуувуори и Себастьян Офнер, в женской сетке – Петра Квитова , Сорана Кырстя , Чжу Линь, Анастасия Севастова , Яфань Ван и Данка Ковинич .

Полные списки здесь и здесь .